Литейный, Загородный, Косыгина. Какие улицы перекроют и ограничат в начале мая

Выборгский район.
До 10 июня для ремонта дороги перекроют боковой проезд проспекта Тореза от Манчестерской улицы до Светлановского проспекта (четная сторона). Объехать его можно будет через площадь Мужества, 2-й Муринский и Институтский проспекты, улицу Курчатова, Политехническую и Новороссийскую улицы, улицы Орбели и Жака Дюкло, Светлановский и Тихорецкий проспекты, проспект Энгельса, Рашетову улицу, Северный проспект, Лидинскую и Гданьскую улицы, проспект Тореза и улицу Есенина.
фото:
ГАТИ Петербурга.
Также напомним, что до 30 июня ограничено движение по проспекту Тореза на участке от площади Мужества до проспекта Энгельса, включая перекрестки и «карманы».
Колпинский район.
В Понтонном до 30 сентября для реализации шумозащитных мероприятий закроют проезд по Фанерной улице от Заводской улицы до улицы Александра Товпеко. Объехать участок можно будет по Петрозаводскому шоссе, улице Труда, Колпинской и Садовой улицам.
Красногвардейский район.
До 12 мая дорожный ремонт закроет движение на перекрестке улицы Передовиков и проспекта Косыгина с перекрытием сквозного проезда по Передовиков. Объехать можно будет по проспекту Энтузиастов, Индустриальному проспекту, проспекту Наставников и улице Коммуны.
Также напомним, что до 22 мая ограничен проезд по проспекту Косыгина от Заневского проспекта до улицы Коммуны, включая перекрестки и «карманы», а до 15 июня — по Бокситогорской улице у проспекта Косыгина.
Красносельский район.
Для реконструкции водопровода с 22:00 с 1 мая до 07:00 7 июля ограничат движение на перекрестке улицы Адмирала Трибуца и бокового проезда Петергофского шоссе, с закрытием правого поворота с улицы Адмирала Трибуца в «карман» в сторону улицы Катерников.
А с 22:00 с 1 мая до 7:00 2 мая:
закроют движение по боковому проезду Петергофского шоссе от улицы Капитана Грищенко до улицы Адмирала Трибуца;
ограничат проезд по «карману» Петергофского шоссе от улицы Капитана Грищенко до улицы Адмирала Черокова, с закрытием движения в этом же направлении;
ограничат движение по улице Капитана Грищенко с закрытием направления от дома 53, литера А, по Петергофскому шоссе к «карману» Петергофского шоссе.
Объезд предусмотрен по улицам Доблести, Рихарда Зорге, Кузнецова, Петергофскому шоссе, улицам Адмирала Трибуца, Катерников и Адмирала Коновалова, проспекту Героев, улице Адмирала Черокова. Также напомним, что до 30 июня ограничено движение по «карману» Петергофского шоссе от улицы Адмирала Черокова до улицы Кузнецова и по улице Адмирала Черокова от «кармана» Петергофского шоссе до улицы Капитана Грищенко.
Курортный район.
В Репино до 3 мая из-за ремонта дорожного покрытия ограничат движение по Вокзальной улице от Зеленогорского шоссе до улицы Репина и по улице Репина от Приморского шоссе до Большого проспекта.
Невский район.
Ремонт трамвайных путей до 13 мая:
ограничит движение по улице Бабушкина от улицы Грибакиных до Рабфаковской улицы с закрытием направления от Грибакиных к Рабфаковской улице;
перекроет движение по проезду без названия у дома 131, корпус 1, литера А, по улице Бабушкина;
ограничит проезд по Рабфаковской улице от улицы Бабушкина до 1-го Рабфаковского переулка.
Объезд предусмотрен по Запорожской улице, улице Грибакиных, улице Бабушкина, 1-му Рабфаковскому переулку и Рабфаковской улице.
Петроградский район.
До 31 мая для ремонта дороги ограничат движение по Съезжинской улице от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П. С., включая перекрестки.
До 3 мая ремонт дорожного покрытия перекроет Морской проспект от Петроградской улицы до проспекта Динамо. Объехать участок можно будет по Рюхиной улице, набережной Мартынова, проспекту Динамо, Вязовой и Петроградской улицам.
До 5 мая из-за временного ограждения ограничат движение по улице Лизы Чайкиной и по улице Благоева у дома 19, литера А, по улице Лизы Чайкиной.
Для ремонта дорожного покрытия с 08:00 1 мая до 08:00 10 мая:
закроют движение по улице Красного Курсанта от Петровского переулка до Малого проспекта П. С., включая перекрестки с Гимназическим переулком, Чкаловским проспектом, Музыкантским переулком, переулком Красного Курсанта, Офицерским переулком;
ограничат движение по улице Красного Курсанта от Корпусной улицы до Петровского переулка с закрытием направления от Корпусной к Петровскому.
Объезд предусмотрен по Малому проспекту П. С., Красносельской улице, Большому проспекту П. С., Корпусной улице, Большой Зелениной улице, Чкаловскому проспекту, Большой Разночинной улице, Ждановской набережной, мосту Красного Курсанта, Петровскому проспекту, Ремесленной улице, Мало-Петровскому мосту и Новоладожской улице.
Также напомним, что до 14 мая ограничено движение по улице Красного Курсанта от Гдовской улицы до Большого проспекта П. С., включая перекрестки.
Петродворцовый район.
В Ломоносове с 1 по 2 мая для ремонта дороги закроют проезд по Манежной улице от Александровской улицы до Еленинской улицы. Объехать участок можно будет по Александровской, Михайловской, Еленинской и Владимирской улицам, улице Красного Флота и Дворцовому проспекту.
Центральный район.
С 1 по 4 мая из-за ремонта дорожного покрытия:
ограничат движение по Загородному проспекту и по Владимирской площади с закрытием движения по Владимирской площади в направлении от Колокольной улицы к Щербакову переулку;
закроют проезд по Графскому переулку у Владимирского проспекта с введением двустороннего движения по нему на участке от улицы Рубинштейна до Владимирского;
ограничат движение по Литейному проспекту у Невского проспекта.
Объезд предусмотрен по Невскому проспекту, улице Марата, Разъезжей улице, Колокольной улице и Загородному проспекту. Также напомним, что до 8 мая ограничено движение по Владимирскому проспекту от Невского проспекта до Владимирской площади, включая перекрестки, и по Владимирской площади.