Литейный, Загородный, Косыгина. Какие улицы перекроют и ограничат в начале мая

До 10 июня для ремонта дороги перекроют боковой проезд проспекта Тореза от Манчестерской улицы до Светлановского проспекта (четная сторона). Объехать его можно будет через площадь Мужества, 2-й Муринский и Институтский проспекты, улицу Курчатова, Политехническую и Новороссийскую улицы, улицы Орбели и Жака Дюкло, Светлановский и Тихорецкий проспекты, проспект Энгельса, Рашетову улицу, Северный проспект, Лидинскую и Гданьскую улицы, проспект Тореза и улицу Есенина.