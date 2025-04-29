Вас снимает скрытая камера: Покупателей известного магазина напугало видеонаблюдение в примерочной

Девушка сразу обратилась к сотрудникам, но те лишь развели руками и посоветовали ей обратиться в полицию. По их словам, уже были подобные обращения. После инцидента пострадавшая решила больше не посещать магазины Terranova. В соцсетях она раскритиковала руководство бренда. После активных обсуждений в Интернете с ней связался директор саратовского магазина и пообещал переместить камеру в другое место.