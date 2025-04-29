Вас снимает скрытая камера: Покупателей известного магазина напугало видеонаблюдение в примерочной

Девушка сразу обратилась к сотрудникам, но те лишь развели руками и посоветовали ей обратиться в полицию. По их словам, уже были подобные обращения. После инцидента пострадавшая решила больше не посещать магазины Terranova. В соцсетях она раскритиковала руководство бренда. После активных обсуждений в Интернете с ней связался директор саратовского магазина и пообещал переместить камеру в другое место.
Другие покупатели Terranova поддержали девушку. Они утверждают, что тоже замечали камеры, направленные на примерочные, в других региональных магазинах. Эти клиенты решили отказаться от бренда из-за нарушения приватности, что негативно сказывается на прибыли торговой сети.
Непростая ситуация складывается и в общепитах. Например, скандальный ресторан Il PATIO в Москве на улице Селезнёвской не исправил свои ошибки даже спустя полгода. Недавние анализы, проведенные на салате с тунцом и роллах «Филадельфия» и «Унаги Онигара Маки», выявили наличие кишечной палочки в блюдах.