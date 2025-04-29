Кукушкин*, Колокольников и Bad Bunny снялись в новом фильме Аронофски

Юрий Колокольников уже имеет опыт работы в Голливуде (например, в сериале «Игра престолов»), но участие в фильме Аронофски — это новый виток в его карьере. Появление сразу двух российских актёров в одном голливудском проекте породило шутки в сети о «силе русских лысых актёров» в Голливуде. Пользователи активно обсуждают выбор режиссёра и гадают, какие роли отведены Кукушкину* и Колокольникову.