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Кукушкин*, Колокольников и Bad Bunny снялись в новом фильме Аронофски

Никита Кукушкин*, Bad Bunny и Юрий Колокольников вошли в актёрский состав нового фильма Даррена Аронофски. В Сети появился первый промо-кадр предстоящей картины знаменитого режиссера, и он вызвал немало удивления. На фото вместе с известным пуэрториканским рэпером позируют российские актёры.

Источник: Life.ru

Участие таких разноплановых актёров намекает на неординарный и экспериментальный проект. Для Никиты Кукушкина*, известного по ролям в театре и кино, это, безусловно, прорыв на международный уровень.

Юрий Колокольников уже имеет опыт работы в Голливуде (например, в сериале «Игра престолов»), но участие в фильме Аронофски — это новый виток в его карьере. Появление сразу двух российских актёров в одном голливудском проекте породило шутки в сети о «силе русских лысых актёров» в Голливуде. Пользователи активно обсуждают выбор режиссёра и гадают, какие роли отведены Кукушкину* и Колокольникову.

Новый криминальный триллер Даррена Аронофски «Пойман на краже» выйдет в мировой прокат 29 августа 2025 года. В фильме, основанном на одноименном романе о бейсболисте, втянутом в криминал Нью-Йорка 1990-х, сыграли Остин Батлер, Мэтт Смит, Зои Кравиц, Лив Шрайбер, а также российские актёры Юрий Колокольников и Никита Кукушкин*.

Ранее актёр Никита Кукушкин*, готовясь к интервью с Дудём*, передал жене квартиру в Москве, предположительно, избавившись от последних российских активов после отъезда из страны. Несмотря на это, он, по сообщениям, продолжает получать доход из России.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.