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Дональд Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским

Дональд Трамп заявил, что у него нет предпочтений среди кандидатов на место нового Папы Римского.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что хотел бы стать следующим избранным Папой Римским.

«Я бы хотел был папой Римским. Я был бы своим главным выбором», — шутливо заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома.

При этом Трамп отвечая на вопрос о том, кто мог бы стать следующим избранным понтификом, сообщил, что у него нет каких-либо предпочтений среди кандидатов на пост нового главы Ватикана.

Напомним, что Папа Римский Франциск, занимавший пост главы католической церкви, умер 21 апреля 2025 года на 89-м году жизни. Похороны понтифика проходили в соборе Святого Петра в Риме. Трамп также присутствовал на мероприятиях, посвященных прощанию с Франциском.