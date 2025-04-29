Дональд Трамп пошутил, что хотел бы стать новым Папой Римским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что хотел бы стать следующим избранным Папой Римским.
«Я бы хотел был папой Римским. Я был бы своим главным выбором», — шутливо заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома.
При этом Трамп отвечая на вопрос о том, кто мог бы стать следующим избранным понтификом, сообщил, что у него нет каких-либо предпочтений среди кандидатов на пост нового главы Ватикана.
Напомним, что Папа Римский Франциск, занимавший пост главы католической церкви, умер 21 апреля 2025 года на 89-м году жизни. Похороны понтифика проходили в соборе Святого Петра в Риме. Трамп также присутствовал на мероприятиях, посвященных прощанию с Франциском.