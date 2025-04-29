Трамп заявил, что хотел бы быть папой римским

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, в шутку заявил, что готов стать новым папой римским. Так он ответил на вопрос журналистов о том, кого бы он хотел видеть на месте главы католической церкви.
— Я хотел бы быть папой римским. Я был бы своим главным выбором, — отметил американский лидер.
При этом глава Белого дома отметил, что у него нет предпочтений относительно кандидатов на пост главы католической церкви, передает РИА Новости.
Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет 21 апреля. Понтифик умер от инсульта, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. Позднее в Сети появилось последнее фото главы Римско-католической церкви перед смертью.
26 апреля на площади Святого Петра в Ватикане прошла заупокойная месса по Франциску. Проведение церемонии прощания с понтификом доверили почетному префекту Конгрегации по делам епископов кардиналу Джованни Баттиста Ре. В Министерстве внутренних дел Италии заявили, что на похороны папы римского прибыли 182 иностранные делегации.
По данным журналистов, филиппинский кардинал Луис Тагле, известный как «азиатский Франциск», стал одним из ведущих претендентов на папский престол в рамках грядущего конклава в Ватикане. СМИ отметили, что его избрание может стать важным символом смещения центра католичества из Европы в Азию.