Трамп заявил, что хотел бы быть папой римским

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, в шутку заявил, что готов стать новым папой римским. Так он ответил на вопрос журналистов о том, кого бы он хотел видеть на месте главы католической церкви.