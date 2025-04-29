Ожоги и грибок: названа опасность популярной бьюти-процедуры

Нанесение гель-лака — популярная бьюти-процедура, которая, однако, далеко не безопасна для здоровья ногтей. Об этом предупредила в разговоре с изданием «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог Олеся Дубенко.
— В результате ношения покрытия дольше определенного срока формируются так называемые отслойки — пустоты между натуральным ногтем и покрытием. Эти пустоты могут стать домом для таких инфекций, как грибковая и синегнойная палочка, — цитирует издание медика.
Доктор уточнила, что наибольшую опасность представляют компоненты гель-лака, содержащие метилметакрилат. При длительном использовании может стать причиной аллергического контактного дерматита, а также привести к химическому ожогу.
Ранее учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что излучающие ультрафиолет лампы для маникюра могут приводить к гибели клеток в организме человека и мутациям, передает Life.ru.
По данным 360.ru, привычные для россиянок уходовые процедуры, маникюр и педикюр, могут быть причиной заражения гепатитом С и различными инфекциями. Процедура безопасна, только если все инструменты хорошо стерилизуют.