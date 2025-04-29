Ученые объяснили, что чувствует человек при приближении смерти

Ученые выяснили, что происходит с человеком в момент приближения смерти. Об этом рассказала доктор Кэтрин Мэннинкс в подкасте Good Mourning.
Специалист считает, что уход из жизни напоминает рождение, но наоборот. Так, в некоторых случаях человеку требуется медицинская помощь, чтобы облегчить смерть: похожее происходит при рождении, только врачи вовремя помогают новорожденному остаться в живых.
По мере приближения к смерти человек теряет интерес к пище. Но бывают случаи, когда человек смертельно болен и перед кончиной у него открывается «второе дыхание»: пациент перестает чувствовать боль, становится жизнерадостным, а также у него появляется аппетит. Мэннинкс называет это «вспышкой перед тем, как потухнуть навеки».
Умирающий человек больше спит, а переваривание пищи становится большой нагрузкой для его организма.
Перед смертью сердце начинает совершать меньше ударов, кожа охлаждается, а ногти темнеют. Однако человек почти не чувствует боль: для снижения стресса в организме происходит выброс гормонов. Мозг не осознает реальность происходящего, а человек углубляется в бессознательное состояние, сообщила Кэтрин Мэннинкс в ходе подкаста.
Ученые также работают над средствами, которые смогут обратить старение вспять. Доцент кафедры медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете, британский профессор Сэм Парния раскрыл неожиданные подробности о смерти: он объяснил, почему она не является конечным состоянием.
Также специалисты предположили, что физическая смерть человека может быть не концом его существования, а лишь новым этапом.