Ученые объяснили, что чувствует человек при приближении смерти

По мере приближения к смерти человек теряет интерес к пище. Но бывают случаи, когда человек смертельно болен и перед кончиной у него открывается «второе дыхание»: пациент перестает чувствовать боль, становится жизнерадостным, а также у него появляется аппетит. Мэннинкс называет это «вспышкой перед тем, как потухнуть навеки».