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Россиянам рассказали о компенсации за работу в майские праздники

Аналитик Расторгуев: за работу на майские положена двойная оплата либо отгул.

Источник: Комсомольская правда

Майские праздники официально считаются нерабочими днями в России, соответственно, если работодатель просит работника выйти на работу в эти дни, то сотруднику положена компенсация. Об этом рассказал в беседе с «РИАМО» аналитик Игорь Расторгуев.

— Работа в нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Но по желанию работника, работа может оплачиваться в одинарном размере, а также дополнительно предоставлен другой день отдыха, — сообщает издание со ссылкой на эксперта.

Специалист уточнил, что работник должен использовать отгул в течение одного года, а если к моменту увольнения дни отдыха накопились, за них выплатят компенсацию.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как подготовиться к любимому развлечению россиян на майских праздниках — походу на шашлыки. Покупайте продукты для шашлыков утром того же дня или хотя бы накануне, выбирайте только самые свежие продукты. По этой же причине лучше отказаться от майонезных салатов, бутербродов с вареной колбасой и от йогуртовых заправок — уже через пару часов это все превратится в прямую угрозу вашему организму.

Тем временем столицу на майских праздниках ждут ливни и холод, предупреждает 360.ru.