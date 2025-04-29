Россиянам рассказали о компенсации за работу в майские праздники

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как подготовиться к любимому развлечению россиян на майских праздниках — походу на шашлыки. Покупайте продукты для шашлыков утром того же дня или хотя бы накануне, выбирайте только самые свежие продукты. По этой же причине лучше отказаться от майонезных салатов, бутербродов с вареной колбасой и от йогуртовых заправок — уже через пару часов это все превратится в прямую угрозу вашему организму.