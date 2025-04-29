Россиянам рассказали о компенсации за работу в майские праздники

Майские праздники официально считаются нерабочими днями в России, соответственно, если работодатель просит работника выйти на работу в эти дни, то сотруднику положена компенсация. Об этом рассказал в беседе с «РИАМО» аналитик Игорь Расторгуев.
— Работа в нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Но по желанию работника, работа может оплачиваться в одинарном размере, а также дополнительно предоставлен другой день отдыха, — сообщает издание со ссылкой на эксперта.
Специалист уточнил, что работник должен использовать отгул в течение одного года, а если к моменту увольнения дни отдыха накопились, за них выплатят компенсацию.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, как подготовиться к любимому развлечению россиян на майских праздниках — походу на шашлыки. Покупайте продукты для шашлыков утром того же дня или хотя бы накануне, выбирайте только самые свежие продукты. По этой же причине лучше отказаться от майонезных салатов, бутербродов с вареной колбасой и от йогуртовых заправок — уже через пару часов это все превратится в прямую угрозу вашему организму.
Тем временем столицу на майских праздниках ждут ливни и холод, предупреждает 360.ru.