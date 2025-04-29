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«Молчать! Кто-то что-то видел?» Тодоренко отреагировала на слухи о беременности мемом с Жириновским

Популярная телеведущая Регина Тодоренко заинтриговала поклонников своей неоднозначной реакцией на новость о том, что она готовится стать мамой в третий раз. Слухи о грядущем пополнении в семье случайно раскрыли певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на вечеринке после съёмок шоу «Маска».

Однако вместо прямого подтверждения или опровержения Тодоренко опубликовала в соцсетях видео с Владимиром Жириновским, который выкрикивает фразу: «Кто-то, что-то видел? Молчать, вы видели что-то?». Такой ответ вызвал волну обсуждений среди подписчиков, которые гадают, как понимать реакцию телеведущей: как подтверждение, отрицание или просто юмористический отклик на распространившиеся слухи.

Владимир Жириновский. Видео © Telegram/Регина Путешественница.

Ранее Регина Тодоренко поделилась с поклонниками своими достижениями в оздоровлении организма, отметив, что в 2024 году ей удалось исправить осанку и вылечить спину без хирургического вмешательства. Телеведущая подтвердила прогресс, опубликовав сравнительные фотографии.