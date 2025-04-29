«Молчать! Кто-то что-то видел?» Тодоренко отреагировала на слухи о беременности мемом с Жириновским

Однако вместо прямого подтверждения или опровержения Тодоренко опубликовала в соцсетях видео с Владимиром Жириновским, который выкрикивает фразу: «Кто-то, что-то видел? Молчать, вы видели что-то?». Такой ответ вызвал волну обсуждений среди подписчиков, которые гадают, как понимать реакцию телеведущей: как подтверждение, отрицание или просто юмористический отклик на распространившиеся слухи.
Владимир Жириновский. Видео © Telegram/Регина Путешественница.
Ранее Регина Тодоренко поделилась с поклонниками своими достижениями в оздоровлении организма, отметив, что в 2024 году ей удалось исправить осанку и вылечить спину без хирургического вмешательства. Телеведущая подтвердила прогресс, опубликовав сравнительные фотографии.