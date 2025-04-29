«Молчать! Кто-то что-то видел?» Тодоренко отреагировала на слухи о беременности мемом с Жириновским

Популярная телеведущая Регина Тодоренко заинтриговала поклонников своей неоднозначной реакцией на новость о том, что она готовится стать мамой в третий раз. Слухи о грядущем пополнении в семье случайно раскрыли певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на вечеринке после съёмок шоу «Маска».