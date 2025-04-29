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Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название «Сталинград»

Российский президент Владимир Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области, а также ветеранского сообщества присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование Сталинград .

Российский президент Владимир Путин поддержал просьбу жителей Волгоградской области, а также ветеранского сообщества присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград».

Просьбу Путину передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда, — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Ранее Владимир Путин утвердил закон, согласно которому Ростов Ярославской области будет переименован в Ростов Великий.

В декабре прошлого года на пленарном заседании депутаты Госдумы во втором и третьем чтении одобрили законопроект о переименовании Ростова. В пояснительной записке к документу указано, что название Ростов Великий имеет широкую известность как в прошлом, так и в настоящем и прочно вошло в историческую культуру. Авторы инициативы отметили, что предложения о переименовании Ростова неоднократно поступали от местных жителей.