Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название «Сталинград»

В декабре прошлого года на пленарном заседании депутаты Госдумы во втором и третьем чтении одобрили законопроект о переименовании Ростова. В пояснительной записке к документу указано, что название Ростов Великий имеет широкую известность как в прошлом, так и в настоящем и прочно вошло в историческую культуру. Авторы инициативы отметили, что предложения о переименовании Ростова неоднократно поступали от местных жителей.