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Путин поддержал просьбу ветеранов дать аэропорту Волгограда имя «Сталинград»

Просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени Сталинград была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Кремле.

Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту наименования «Сталинград».

Просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Кремле.

«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования и имени “Cталинград”», — сказал Путин Бочарову на инициативу ветеранов в ходе встречи. Информацию передал Кремль в telegram-канале.