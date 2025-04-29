Путин поддержал просьбу ветеранов дать аэропорту Волгограда имя «Сталинград»

Путин пообещал подписать указ о присвоении аэропорту наименования «Сталинград».
Просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Кремле.
«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования и имени “Cталинград”», — сказал Путин Бочарову на инициативу ветеранов в ходе встречи. Информацию передал Кремль в telegram-канале.