Путин поддержал просьбу ветеранов дать аэропорту Волгограда имя «Сталинград»

«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования и имени “Cталинград”», — сказал Путин Бочарову на инициативу ветеранов в ходе встречи. Информацию передал Кремль в telegram-канале.