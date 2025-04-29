«Локомотив» победил «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Эта победа стала для «Локомотива» первой в текущем сезоне в противостоянии с уфимским клубом. В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» дважды побеждал соперника (оба раза в овертайме 3:2), а также выиграл первую встречу полуфинала (3:1).