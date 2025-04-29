Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив» победил «Салават Юлаев» во втором матче серии плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» взял реванш у «Салавата Юлаева» во втором матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ, одержав победу со счётом 2:1. Матч, прошедший на домашней арене в Ярославле, позволил хозяевам сравнять счёт в серии (1−1).

Источник: Life.ru

Голы в составе победителей на счету Даниила Тесанова (15-я минута) и Максима Шалунова (34-я). Единственную шайбу у гостей забросил Егор Сучков (43-я).

Эта победа стала для «Локомотива» первой в текущем сезоне в противостоянии с уфимским клубом. В регулярном чемпионате «Салават Юлаев» дважды побеждал соперника (оба раза в овертайме 3:2), а также выиграл первую встречу полуфинала (3:1).

Третий матч серии состоится 1 мая в Уфе. Параллельно в другом полуфинале «Трактор» из Челябинска ведёт в серии против московского «Динамо» после победы в первом матче (4:3).