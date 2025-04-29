Путин поддержал просьбу переименовать аэропорт Волгоград в «Сталинград»

Ранее KP.RU сообщал, что в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне город Волгоград официально два дня будет носить имя Сталинград. При этом позывные с историческим названием получат диспетчеры подхода, вышки и руления международного аэропорта города.