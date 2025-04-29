Путин поддержал просьбу переименовать аэропорт Волгоград в «Сталинград»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области и участников спецоперации переименовать аэропорт в Волгограде, присвоив ему историческое название «Сталинград». Об этом сообщает ТАСС.
«Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», — сообщил президент, отвечая на просьбу, переданную ему губернатором Волгоградской области Андреев Бочаровым.
Путин также подчеркнул, что слово ветеранов боевых действий и участников спецоперации на Украине является для него законом и он обязательно выполнит данное пожелание.
Ранее KP.RU сообщал, что в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне город Волгоград официально два дня будет носить имя Сталинград. При этом позывные с историческим названием получат диспетчеры подхода, вышки и руления международного аэропорта города.