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Путин поддержал просьбу переименовать аэропорт Волгоград в «Сталинград»

Владимир Путин поддержал инициативу ветеранов о переименовании международного аэропорта в Волгограде на историческое наименование Сталинград .
Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области и участников спецоперации переименовать аэропорт в Волгограде, присвоив ему историческое название «Сталинград». Об этом сообщает ТАСС.

«Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования и имени Сталинграда», — сообщил президент, отвечая на просьбу, переданную ему губернатором Волгоградской области Андреев Бочаровым.

Путин также подчеркнул, что слово ветеранов боевых действий и участников спецоперации на Украине является для него законом и он обязательно выполнит данное пожелание.

Ранее KP.RU сообщал, что в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне город Волгоград официально два дня будет носить имя Сталинград. При этом позывные с историческим названием получат диспетчеры подхода, вышки и руления международного аэропорта города.