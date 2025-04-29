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Путин поддержал переименование аэропорта Волгограда в «Сталинград»

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области, переданную губернатором Андреем Бочаровым, присвоить аэропорту Волгограда историческое наименование «Сталинград». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Все просили меня обратиться к вам, Владимир Владимирович, и поддержать предложение о переименовании аэропорта и дать ему настоящее, гордое, мужественное, героическое название — аэропорт “Сталинград”. Прошу поддержать, Владимир Владимирович», — сообщил Бочаров.

На уточняющий вопрос президента, кто обратился с таким предложением, Бочаров ответил, что инициатива поступила от участников военной операции и ветеранов.

«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ о присвоении аэропорту наименования “Сталинград”», — ответил Путин.

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