«Маски и шампуни не помогут»: врач рассказала, как на самом деле вылечить ломкие волосы и ногти

Здоровье волос и ногтей — показатель здоровья организма, если они стали сухими и ломки, то проверить стоит… работу кишечника. Такой неочевидный совет в беседе с изданием «РИАМО» озвучила врач-эксперт Вера.
— Если волосы стали ломкими, кожа потеряла свежесть, а ногти начали слоиться, то не стоит устраивать очередной набег на магазин косметики — возможно, причина в кишечнике, и вам нужен не шампунь, а врач. Современные анализы позволяют определить состав микробиоты и выявить возможные нарушения, — сказала доктор.
Медик объяснила, что благодаря кишечнику организм получает железо и витамины группы В, которые необходимы для крепких и здоровых волос. Но если орган работает со сбоями, полезные вещества усваиваются хуже, и волосы первыми реагируют на это — становятся тусклыми, ломкими и начинают выпадать.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что сухие ломкие волосы и трескающиеся ногти также могут говорить о нехватке в организме витамина Д. Недостатку могут способствовать загрязнение атмосферы, облачность, закрытая одежда. Кроме того, даже летом мы большую часть времени проводим в квартирах, офисах, транспорте. Именно поэтому практически все жители нашей страны входят в группу риска дефицита данного витамина.
Кроме того, тонкие и ломкие ногти могут указывать на нарушения в щитовидной железе и на железодефицитную анемию, передает 360.ru.