«Маски и шампуни не помогут»: врач рассказала, как на самом деле вылечить ломкие волосы и ногти

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что сухие ломкие волосы и трескающиеся ногти также могут говорить о нехватке в организме витамина Д. Недостатку могут способствовать загрязнение атмосферы, облачность, закрытая одежда. Кроме того, даже летом мы большую часть времени проводим в квартирах, офисах, транспорте. Именно поэтому практически все жители нашей страны входят в группу риска дефицита данного витамина.