Мясников: Скорая помощь в Москве приезжает быстрее, чем в Нью-Йорке

28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эксперты Московской скорой вместе с Горьковским автозаводом разработали инновационный автомобиль скорой помощи на базе «Газели NN». Каждая деталь салона машины продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов. Он отметил, что к 1 мая первые 80 машин, собранных преимущественно из российских компонентов, поступят на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.