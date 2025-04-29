Мясников: Скорая помощь в Москве приезжает быстрее, чем в Нью-Йорке

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в Москве скорая помощь приезжает в среднем за 12 минут, тогда как в Нью-Йорке — за 20 минут.
Одним из гостей передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» стал заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Георгий Введенский. Он рассказал, что среднее время, за которое бригада скорой помощи приезжает на вызов, составляет 12 минут.
— 12 минут, слушайте… В Нью-Йорке — 20, — отметил живший в США на протяжении нескольких лет Мясников.
Введенский добавил, что столичная служба скорой помощи старается «держать марку лучшего города».
28 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эксперты Московской скорой вместе с Горьковским автозаводом разработали инновационный автомобиль скорой помощи на базе «Газели NN». Каждая деталь салона машины продумана с учетом клинических требований, потребностей медиков и пациентов. Он отметил, что к 1 мая первые 80 машин, собранных преимущественно из российских компонентов, поступят на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.