Бренд-шеф раскрыл секреты приготовления шашлыка из курицы и морепродуктов

Рецептов приготовления мясного шашлыка невозможно пересчитать, россияне с удовольствием пробуют новые маринады и соусы, чтобы разнообразить привычное блюдо на майские праздники. Бренд-шеф Антон Прокофьев рассказал в беседе с «РИАМО» как приготовить шашлык из рыбы и курицы — угощения получатся не менее вкусными, но более полезными.
— Рыба приготавливается практически мгновенно, не дольше 10 минут. Если корочка появилась, все — снимаем с огня. Даем полежать, и она дойдет сама. Будет сочная, нежная, — объяснил специалист.
Он добавил, что куриный шашлык также не стоит жарить слишком долго. Для шашлыка из курицы лучше всего выбирать бедро — такое блюдо будет сочным и вкусным.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, как не набрать лишних килограммов за долгие выходные. Для этого отдавайте предпочтение овощам, богатым клетчаткой, не увлекайтесь жирной пищей, от сливочного масла и майонеза лучше полностью отказаться. Помните, что мясо, приготовленное на гриле, намного полезнее обжаренного на масле. Также уменьшите порции еды, откажитесь от беспорядочных перекусов, а также замените сладкие десерты свежими фруктами и ягодами.
Напомним, согласно производственному календарю, в мае 2025 года праздничные дни традиционно разделятся на два блока. Первая часть выходных — 1 и 2 мая, вторая часть — 8 и 9 мая, передает телеканал «Царьград».