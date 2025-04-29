Бренд-шеф раскрыл секреты приготовления шашлыка из курицы и морепродуктов

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как не набрать лишних килограммов за долгие выходные. Для этого отдавайте предпочтение овощам, богатым клетчаткой, не увлекайтесь жирной пищей, от сливочного масла и майонеза лучше полностью отказаться. Помните, что мясо, приготовленное на гриле, намного полезнее обжаренного на масле. Также уменьшите порции еды, откажитесь от беспорядочных перекусов, а также замените сладкие десерты свежими фруктами и ягодами.