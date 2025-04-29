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Путин поддержал переименование волгоградского аэропорта в Сталинград

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу жителей Волгоградской области, ветеранов и участников специальной военной операции о возвращении аэропорту Волгограда исторического названия Сталинград. Соответствующую просьбу главе государства передал губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

Волгоградский аэропорт по решению Путина будет назван «Сталинград». Видео © Telegram / Кремль. Новости.

«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий», — отметил глава государства.

Это решение было озвучено во время визита президента РФ и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Волгоград. Лидеры двух стран почтили память героев Сталинградской битвы, возложив венки к мемориальному комплексу. В ходе переговоров также обсуждалось создание совместного российско-белорусского предприятия в авиационной отрасли.