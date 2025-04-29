Путин поддержал переименование волгоградского аэропорта в Сталинград

Это решение было озвучено во время визита президента РФ и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Волгоград. Лидеры двух стран почтили память героев Сталинградской битвы, возложив венки к мемориальному комплексу. В ходе переговоров также обсуждалось создание совместного российско-белорусского предприятия в авиационной отрасли.