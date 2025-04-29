Путин поддержал переименование волгоградского аэропорта в Сталинград

Волгоградский аэропорт по решению Путина будет назван «Сталинград». Видео © Telegram / Кремль. Новости.
«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий», — отметил глава государства.
Это решение было озвучено во время визита президента РФ и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Волгоград. Лидеры двух стран почтили память героев Сталинградской битвы, возложив венки к мемориальному комплексу. В ходе переговоров также обсуждалось создание совместного российско-белорусского предприятия в авиационной отрасли.