Дачникам рассказали, как спасти цветущие деревья от заморозков

Необычайно холодная для апреля погода наблюдается в ряде регионов России, при этом многие растения уже успели зацвести и внезапные заморозки способны погубить урожай плодов в этом году. Как спасти от холодов цветы вишни и сливы, рассказала aif.ru биолог Юлия Кондратенок.
Одни из главных врагов косточковых деревьев — заморозки. Сохранить растения во время цветения помогут препараты янтарной кислоты. Разведите препараты согласно инструкции. Затем перелейте в емкость с пульверизатором и тщательно опрыскайте цветки и ветки, — посоветовала эксперт.
Специалист также рекомендовала использовать препараты бора — эти средства подойдут в качестве подкормки, уточнила биолог.
Ранее 360.ru сообщил, что работы в огороде можно начинать, когда минует угроза заморозков и почва достаточно прогреется. В разных регионах это происходит в разное время. Обычно в апреле можно подготовить почву для посадки: перекопать, внести удобрения. В это время сеют холодостойкие культуры, такие как редис, морковь, петрушка.
Ранее «Москва 24» рассказала, что в столице в ближайшие дни ожидается нестабильная погода, ожидается дождь, ветер и заметное похолодание. 1 мая днем будет не выше 9−11 градусов, ночью местами возможны заморозки до 0.