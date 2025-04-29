Дачникам рассказали, как спасти цветущие деревья от заморозков

Ранее 360.ru сообщил, что работы в огороде можно начинать, когда минует угроза заморозков и почва достаточно прогреется. В разных регионах это происходит в разное время. Обычно в апреле можно подготовить почву для посадки: перекопать, внести удобрения. В это время сеют холодостойкие культуры, такие как редис, морковь, петрушка.