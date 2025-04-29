Вкусно и не грустно: как готовить и есть шашлыки, чтобы не разболелся живот

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что мясо для шашлыка необходимо очистить от лишнего жира, пленок. Нарезать мясо следует поперек волокон средними кубиками, примерно 3 на 3 см или 5 на 5 см. Иногда маринуют и готовят куски большего размера. Курицу (или другую птицу) промыть, обсушить и разрубить на куски. Подготовленное филе рыбы также нарезать на куски среднего размера.