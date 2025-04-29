Вкусно и не грустно: как готовить и есть шашлыки, чтобы не разболелся живот

Впереди открытие сезона шашлыков, как приготовить любимое блюдо так, чтобы было не только вкусно, но и не вредно для ЖКТ, рассказала в беседе с изданием «РИАМО» нутрициолог Ирина Шиманская.
— Однако одно дело — румяные ароматные ломтики, а другое — обугленные до черноты куски. В них формируются вредные вещества. Поэтому нужно готовить шашлыки на умеренном жаре и часто переворачивать, — посоветовала специалист.
Она также рекомендовала обязательно мариновать мясо. Но не стоит выбирать для этого жирный майонез. Лучше использовать кислоты, содержащиеся в томате, луке, лимонном и гранатовом соках — достаточно подержать мясо в кислом маринаде 3−4 часа.
А еще, по словам эксперта, жиры в горячем виде перевариваются лучше, чем в холодном. Так что горячий шашлык — и вкуснее, и легче для ЖКТ.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что мясо для шашлыка необходимо очистить от лишнего жира, пленок. Нарезать мясо следует поперек волокон средними кубиками, примерно 3 на 3 см или 5 на 5 см. Иногда маринуют и готовят куски большего размера. Курицу (или другую птицу) промыть, обсушить и разрубить на куски. Подготовленное филе рыбы также нарезать на куски среднего размера.
Тем временем МЧС в Московской области в 2025 году будет с воздуха мониторить усадьбы дачников, лесные и парковые массивы на предмет предупреждения возгораний из-за нарушений правил пожарной безопасности. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности от 15 до 30 тысяч рублей, передает телеканал «Царьград».