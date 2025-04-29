Волгоградский губернатор вручил Путину книгу о Сталинградской битве

ВОЛГОГРАД, 29 апр — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с президентом России Владимиром Путиным вручил ему первый экземпляр книги «Сталинград: без срока давности», знамя отряда «Бессмерьный Сталинград», выполняющего боевые задачи на СВО, атлас и икону.
«По инициативе нашего ветеранского сообщества, была издана книга» Сталинград: без срока давности«, где отражены непосредственно преступления фашистов и их пособников на территории Сталинграда и Сталинградской области… Это первый экземпляр этой книги, поэтому прошу принять от нас, от жителей Волгоградской области», — сказал Бочаров, передавая книгу президенту.
«Спасибо», — ответил Путин.
Кроме книги Бочаров вручил президенту знамя отряда «Бессмертный Сталинград», который выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО, а также атлас 1947 года военного офицера, где изложены не только события в годы Великой Отечественной войны, но и после. Губернатор также передал Путину икону Божией Матери местного автора. Бочаров рассказал президенту сталинградскую легенду: во время Сталинградской битвы, 11 ноября 1942 года, святой лик явился в небе над городом, его видели и жители, и бойцы советской армии.
Также губернатор передал Путину фигурки медсестры и воина — подарок от волгоградской мастерицы, чей брат находится на СВО.
Встреча Владимира Путина с губернатором состоялась после завершения переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее Путин и Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в память о героях Сталинградской битвы. Кроме того, лидеры приняли участие в пленарном заседании форума Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», а также провели двустороннюю встречу.