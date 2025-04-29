Волгоградский губернатор вручил Путину книгу о Сталинградской битве

Кроме книги Бочаров вручил президенту знамя отряда «Бессмертный Сталинград», который выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО, а также атлас 1947 года военного офицера, где изложены не только события в годы Великой Отечественной войны, но и после. Губернатор также передал Путину икону Божией Матери местного автора. Бочаров рассказал президенту сталинградскую легенду: во время Сталинградской битвы, 11 ноября 1942 года, святой лик явился в небе над городом, его видели и жители, и бойцы советской армии.