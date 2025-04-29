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Алаудинов рассказал о пытавшейся зайти в Белгородскую область группе ВСУ

Апти Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ, которые пытались зайти в Белгородскую область, в основном были экс-заключенными.

Источник: Аргументы и факты

Группа ВСУ, которая весной пыталась закрепиться в белгородском приграничье, состояла в основном из экс-заключенных и мобилизованных, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Хочу отметить, что все, кто пытался зайти, они в большинстве своем состояли из бывших заключенных, ну, или выловленных на улице мобилизованных так называемых», — заявил он.

Как отмечает агентство, ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках украинских военных зайти в Белгородскую область около населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они расположены рядом с Курской областью. Впоследствии командир «Ахмата» заявил, что эти населенные пункты полностью зачистили от отдельных групп ВСУ.

При этом ранее сегодня Апти Алаудинов рассказал, что украинское подразделение ГУР пыталось проникнуть в Белгородскую область, но понесло большие потери.