Алаудинов рассказал о пытавшейся зайти в Белгородскую область группе ВСУ

Группа ВСУ, которая весной пыталась закрепиться в белгородском приграничье, состояла в основном из экс-заключенных и мобилизованных, заявил РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Хочу отметить, что все, кто пытался зайти, они в большинстве своем состояли из бывших заключенных, ну, или выловленных на улице мобилизованных так называемых», — заявил он.
Как отмечает агентство, ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о попытках украинских военных зайти в Белгородскую область около населенных пунктов Демидовка и Поповка. Они расположены рядом с Курской областью. Впоследствии командир «Ахмата» заявил, что эти населенные пункты полностью зачистили от отдельных групп ВСУ.
При этом ранее сегодня Апти Алаудинов рассказал, что украинское подразделение ГУР пыталось проникнуть в Белгородскую область, но понесло большие потери.