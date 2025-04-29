Минтруд предложил сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Минтруд России разработал проект федерального закона о сохранении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в 2026 году на 270 месяцев, сообщила пресс-служба министерства.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«Проектом предлагается сохранить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2026 году на уровне прошлого года — 270 месяцев», — говорится в сообщении.
В пресс-службе объяснили, что ожидаемый период выплаты используется только при расчете размера ежемесячной выплаты накопительной пенсии. Она назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам с 55 лет.