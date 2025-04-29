Врач заявил о связи недосыпа и набора лишнего веса

Недостаток сна способен спровоцировать набор лишено веса, это связано с гормонами которые вырабатываются во сне. О взаимосвязи сообщил в беседе с изданием aif.ru врач-сомнолог, профессор Роман Бузунов.
— Ночью во сне продуцируется соматотропный гормон роста, который у взрослых преобразует питательные вещества в построение белков, мышечной ткани. Если нарушена структура сна, то пища конвертируется в жир, — объяснил медик.
Врач уточнил, что при бессоннице человек начинает есть больше, что также связано с гормональным сбоем, что только ухудшает ситуацию и приводит к ожирению.
Ранее «Москва 24» сообщила, что недосып также влияет на настроение и ментальное здоровье. Например, после непродолжительного сна может возникнуть раздражительность, хроническая усталость, депрессия и тревожность.
Кроме того, результаты научных исследований свидетельствуют о том, что люди, чей сон составляет менее семи часов в сутки, страдают от простудных заболеваний почти в три раза чаще, чем те, кто придерживается рекомендованных восьми часов сна, передает 360.ru.
По данным телеканала «Царьград», хронический недосып повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гипертонии.