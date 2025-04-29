В ГД обозначили специалистов, претендующих на самые высокие пенсии: наиболее перспективные профессии

Пенсионные выплаты напрямую зависят от количества полученных баллов. Они исчисляются по размеру заработной платы. Чем выше официальный оклад, тем больше пенсионных баллов получит россиянин. Депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин определил специалистов, претендующих на самые высокие денежные отчисления, пишет «Газета.Ru».
Он объяснил, что максимальное количество баллов, которое трудящийся может набрать за год, — 10. Для этого годовой доход россиянина должен составлять не менее 2,76 миллиона рублей. Если набирать по 10 баллов в течение 35 лет, то, с учетом коэффициента, государство будет выплачивать пенсионеру по 58 тысяч рублей в месяц.
«Если ваш доход больше, то это никак не повлияет на отчисления в Социальный фонд. Самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России: ИТ-специалисты (средняя зарплата — 200 тысяч рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тысяч до 300 тысяч рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тысяч рублей), врачи узкой специализации (от 170 тысяч рублей)», — перечислил Анатолий Никитин.
Размер пенсии можно и увеличить. Например, пожилой человек имеет право продолжать трудиться и получать зарплату. Кроме того, пенсионер может временно отказаться от выплат и получить общую сумму позднее.