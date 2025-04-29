В ГД обозначили специалистов, претендующих на самые высокие пенсии: наиболее перспективные профессии

«Если ваш доход больше, то это никак не повлияет на отчисления в Социальный фонд. Самые высокооплачиваемые профессии на сегодняшний день в России: ИТ-специалисты (средняя зарплата — 200 тысяч рублей), инженеры в нефтегазовой отрасли (в зависимости от региона — от 170 тысяч до 300 тысяч рублей), пилоты и авиадиспетчеры (получают в среднем от 280 тысяч рублей), врачи узкой специализации (от 170 тысяч рублей)», — перечислил Анатолий Никитин.