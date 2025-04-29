Моди: ВС Индии имеют полную свободу в выборе ответа на теракт в Кашмире

Напряжение между странами возросло после того, как 22 апреля 27 туристов погибли в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном. 25 апреля военные с обеих сторон обстреляли друг друга на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.