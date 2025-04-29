Моди: ВС Индии имеют полную свободу в выборе ответа на теракт в Кашмире

Вооруженные силы Индии получили полную свободу в выборе сроков и целей ответа на теракт в регионе Джамму и Кашмир. Об этом во вторник, 29 апреля, высказался премьер-министр Индии Нарендра Моди.
— Вооруженные силы имеют полную свободу в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии. Наша национальная решимость — нанести сокрушительный удар терроризму, — цитирует его агентство PTI.
Он выразил уверенность в профессиональных навыках военных страны, пообещав преследовать террористов и их покровителей «до краев земли». Также индийский лидер заявил, что организаторов теракта ждет наказание, которое выходит «за пределы их воображения».
29 апреля на границе Индии и Пакистана начались боевые столкновения — очевидцы услышали первые выстрелы в районе международной границы в Джамму.
Напряжение между странами возросло после того, как 22 апреля 27 туристов погибли в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном. 25 апреля военные с обеих сторон обстреляли друг друга на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.