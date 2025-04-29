Chi: первая ракетка мира Синнер встречается с русской моделью Ларой Лието

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встречается с русской моделью Ларой Лието, передает итальянский журнал Chi.
Журнал представил фотографию, подтверждающую их совместное времяпрепровождение. Утверждается, что 23-летнего Синнера и 31-летнюю Лието видели вместе в Монте-Карло, где проживает спортсмен. Модель посещала тренировки теннисиста, а позже пару заметили целующимися.
Лара Лието родилась в России, но долгое время живет за пределами страны. Известно, что ранее она поддерживала отношения с голливудским актером Эдриеном Броуди.
В течение 2024 года Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. Их союз был подтвержден в мае прошлого года, но уже в ноябре издание Corriere dello Sport сообщило, что Синнера и Калинскую давно не видели вместе. На триумфальном для итальянца турнире в Турине, в качестве поддержки первой ракетки мира, присутствовала его бывшая девушка Мария Браччини.