Chi: первая ракетка мира Синнер встречается с русской моделью Ларой Лието

В течение 2024 года Синнер встречался с российской теннисисткой Анной Калинской. Их союз был подтвержден в мае прошлого года, но уже в ноябре издание Corriere dello Sport сообщило, что Синнера и Калинскую давно не видели вместе. На триумфальном для итальянца турнире в Турине, в качестве поддержки первой ракетки мира, присутствовала его бывшая девушка Мария Браччини.