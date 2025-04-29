«Спартак» переиграл «Динамо» и вышел в финал «Пути регионов» Кубка России

Решающий гол на 51-й минуте забил Ливай Гарсия, для которого этот мяч стал первым за «Спартак». Эта победа позволила команде выйти в финал «Пути регионов», где 30 апреля им предстоит встретиться с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».