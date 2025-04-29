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«Спартак» переиграл «Динамо» и вышел в финал «Пути регионов» Кубка России

Московский «Спартак» добился победы в полуфинале «Пути регионов» Кубка России, переиграв столичное «Динамо» со счётом 2:1 на «Лукойл-Арене». Уже на первой минуте матча Маркиньос вывел красно-белых вперёд, но на 20-й минуте защитник Даниил Денисов сравнял счёт, отправив мяч в собственные ворота.

Решающий гол на 51-й минуте забил Ливай Гарсия, для которого этот мяч стал первым за «Спартак». Эта победа позволила команде выйти в финал «Пути регионов», где 30 апреля им предстоит встретиться с победителем пары «Локомотив» — «Ростов».

Победитель этого финала сыграет в суперфинале Кубка России с сильнейшей командой «Пути РПЛ», где в двухматчевом противостоянии сойдутся петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Ранее в европейском футболе состоялось яркое противостояние — в финале Кубка Испании «Барселона» в напряжённой борьбе одолела «Реал Мадрид» со счётом 3:2. Основное время матча в Севилье завершилось вничью, а победитель определился лишь в дополнительное время.