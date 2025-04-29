Терапевт перечислил угрозы для здоровья во время авиаперелета

Ранее KP.RU сообщил, что во время полета нужно делать по несколько глотков воды каждые 20 — 30 минут. По мере возможности разминайте конечности, делайте легкий массаж. Хотя бы раз в час вставайте и проходитесь по салону — это поможет снизить застой крови в конечностях.