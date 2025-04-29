Терапевт перечислил угрозы для здоровья во время авиаперелета

Длительный авиаперелет — стресс для всего организма, он может привести к нарушениям здоровья, к том числе, к серьезным, таким как образование тромбов. Об этом заявил в разговоре с корреспондентом издания RuNews24.ru врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.
— Рисками возникновения тромбоза во время полета — являются перелеты длительностью более 4−6 часов, ожирение, беременность, курение, возраст старше 50 лет, варикозное расширение вен, — пояснил доктор.
Медик добавил, что также во время авиаперелета может возникнуть обезвоживание, возникнуть нарушение пищеварения, ухудшение самочувствия, боль и давление в ушах. Он посоветовал петь больше воды, избегать алкоголя и снотворных до и во время полета.
Ранее KP.RU сообщил, что во время полета нужно делать по несколько глотков воды каждые 20 — 30 минут. По мере возможности разминайте конечности, делайте легкий массаж. Хотя бы раз в час вставайте и проходитесь по салону — это поможет снизить застой крови в конечностях.