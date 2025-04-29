Агроном перечислил неприхотливые садовые цветы, устойчивые к заморозкам

Украсить дачную или дворовую клумбу можно неприхотливыми и морозоустойчивыми цветами. Какие растения будут долго радовать глаз и не потребуют тщательного ухода, сообщил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.
— Пионы почти не требуют ухода, чудесно пахнут и устойчивы к морозу. Они способны расти, не вымерзая, лет тридцать. Даже если на улице минус 3−4 градуса, они отлично к этому адаптируются, — сообщил специалист.
Среди популярных сортов он также назвал бархатцы, бегонии, календулы, гвоздики, а также ромашки разных видов. Что касается тюльпанов и роз — то данные виды, по словам агронома, требуют достаточно много усилий от садоводов.
Ранее KP.RU сообщил, что пионы — одни из самых популярных садовых цветов и считаются долгожителями — без пересадки могут жить десятки лет. Описаны случаи, когда пионы росли в цветниках полвека и даже справляли вековой юбилей, радуя цветением несколько поколений хозяев сада.
Но важно место: пионы любят обилие света. В полутени они тоже станут расти, но цвести будут хуже. И еще важно, чтобы на участке не было сквозняков. Грунтовые воды должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы.