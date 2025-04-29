Психолог объяснила интерес подростков к жестоким видео

— В период становления личности подростки остро нуждаются в признании, а социальные сети превращают внимание в валюту: лайки и просмотры создают иллюзию значимости, даже если контент асоциален. Кроме того, цифровая среда снижает эмпатию, а через экран жертва воспринимается не как человек, а как объект для контента, — объяснила специалист.