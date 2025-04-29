Психолог объяснила интерес подростков к жестоким видео

Интерес подростков к жестоким видео может быть связан с тем, что цифровая среда снижает эмпатию, а взгляд через экран дает ощущение непричастности к происходящему. Таким мнением поделилась в разговоре с корреспондентом издания NEWS.ru психолог Екатерина Булгакова.
— В период становления личности подростки остро нуждаются в признании, а социальные сети превращают внимание в валюту: лайки и просмотры создают иллюзию значимости, даже если контент асоциален. Кроме того, цифровая среда снижает эмпатию, а через экран жертва воспринимается не как человек, а как объект для контента, — объяснила специалист.
Эксперт добавила и еще один момент: далеко не всегда подростки отдают себе отчет в последствиях, которые грозят им, так как сами еще не являются эмоционально зрелыми личностями.
Ранее KP.RU сообщил, что подростки относятся к психологически незащищенным категориям населения. То есть, агрессивность или страх взрослых отражается на них. Еще один фактор, который выплескивается в агрессию — это страх делиться своими проблемами с родителями.