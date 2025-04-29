Прилепин заявил, что бойцы из КНДР предпочитали смерть плену

Инструкторы на полигонах РФ, где обучались бойцы из Северной Кореи, получили разговорник, в котором есть слова и выражения на корейском языке для общения с военными. Об этом рассказал инструктор журналистке Марине Ким в рамках эфира на канале «Соловьев Live».