Прилепин заявил, что бойцы из КНДР предпочитали смерть плену

Военные КНДР в боях за Курскую область предпочитали смерть плену. Об этом сообщил писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин.
По его словам, в уставе северокорейской армии закреплено, что солдат не имеет права сдаться в плен. Также он рассказал, что Вооруженным силам Украины удалось захватить живыми только двух бойцов КНДР.
Работу северокорейских военных видели боевые товарищи писателя, которые были удивлены очень высоким уровнем подготовки. Кроме того, их самоотверженность «совершенно необычайная», добавил Прилепин.
— Северная Корея сделала нам невероятные поставки. А потом она завела 95 батальонов. Этого не сделал для России никто в мире, — заявил он в интервью Aif.ru.
Инструкторы на полигонах РФ, где обучались бойцы из Северной Кореи, получили разговорник, в котором есть слова и выражения на корейском языке для общения с военными. Об этом рассказал инструктор журналистке Марине Ким в рамках эфира на канале «Соловьев Live».
Военный корреспондент Александр Коц поделился подробностями участия бойцов из КНДР в освобождении Курской области. Он рассказал, что северокорейские солдаты проявили высокую дисциплину, слаженность и невероятную стойкость.