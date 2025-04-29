Дачникам дали советы по спасению посадок от заморозков

Апрельские заморозки в регионах России способны погубить теплолюбивые растения, такие, как например, помидоры и кабачки, об этом предупредил дачников в беседе с изданием NEWS.ru председатель Московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов. Он рассказал, как защищать посадки от весенних холодов.
— Можно купить агроткань для грядок. Когда приходит непогода, их нужно набросить на грядку и оставить на ночь. Такие ткани отлично пропускают воду и воздух. Тепло любят помидоры, кабачки, огурцы, болгарские перцы, баклажаны, — сообщил специалист.
Эксперт уточнил, что заморозки случаются в ясную, светлую погоду, когда нет осадков. При этом, большинство растений прекрасно к ним адаптированы и укрытий не требуют.
Ранее KP.RU сообщил, что oпасны понижения температуры и для сада. Нет, деревья и кустарники не погибнут, но могут оставить вас без урожая. У вишни, яблони, персика, груши, абрикоса и сливы при −4 подмерзают почки. Еще больше страдают цветки — они гибнут уже при −2.