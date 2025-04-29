Дачникам дали советы по спасению посадок от заморозков

Ранее KP.RU сообщил, что oпасны понижения температуры и для сада. Нет, деревья и кустарники не погибнут, но могут оставить вас без урожая. У вишни, яблони, персика, груши, абрикоса и сливы при −4 подмерзают почки. Еще больше страдают цветки — они гибнут уже при −2.