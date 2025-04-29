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Симоньян оценила слова Стоуна о победе русских во Второй Мировой войне

Во Второй Мировой войне победили русские, заявила Симоньян.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания американского режиссера Оливера Стоуна относительно решающей роли советского народа в победе во Второй мировой войне.

В ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» Стоун подчеркнул, что нельзя забывать о вкладе СССР в разгром фашизма, особенно в текущей геополитической обстановке, когда отношения между Россией и западными странами, переживают период охлаждения.

«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — цитирует Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, отметив: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”.

Стоун принял участие в марафоне «Знание. Первые», организованном обществом «Знание», который проходил во вторник в Москве.