Симоньян оценила слова Стоуна о победе русских во Второй Мировой войне

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания американского режиссера Оливера Стоуна относительно решающей роли советского народа в победе во Второй мировой войне.
В ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» Стоун подчеркнул, что нельзя забывать о вкладе СССР в разгром фашизма, особенно в текущей геополитической обстановке, когда отношения между Россией и западными странами, переживают период охлаждения.
«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — цитирует Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, отметив: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”.
Стоун принял участие в марафоне «Знание. Первые», организованном обществом «Знание», который проходил во вторник в Москве.