Симоньян оценила слова Стоуна о победе русских во Второй Мировой войне

«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — цитирует Симоньян слова Стоуна в своем Telegram-канале, отметив: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”.