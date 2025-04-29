Путин не понял претензий Лукашенко по поводу георгиевской ленты

«Я не очень даже понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть… Я полностью с вами согласен — символы могут быть разными, важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее», — сказал Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».