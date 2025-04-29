Транспортные контейнеры для ракет, системы наведения и другое: Польша закупит у США военную технику на $1,33 млрд

Польша заявила о намерении приобрести военную технику производства Соединенных Штатов. Американский Государственный департамент одобрил поставку боеприпасов Варшаве на сумму в 1,33 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные, полученные от Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
Так, Госдеп продаст Польше 400 ракет AIM-120D. Помимо этого, Варшава получит комплекты систем наведения, запчасти и транспортные контейнеры. Польша приобретет и программное обеспечение США.
В Госдепе, между тем, напомнили, что Вашингтон выступает за долгосрочное прекращение огня на Украине. США рассчитывают на полное, двустороннее перемирие по линии боевого соприкосновения. Госдеп считает, что трехдневного прекращения огня на 9 Мая будет недостаточно.