Транспортные контейнеры для ракет, системы наведения и другое: Польша закупит у США военную технику на $1,33 млрд

В Госдепе, между тем, напомнили, что Вашингтон выступает за долгосрочное прекращение огня на Украине. США рассчитывают на полное, двустороннее перемирие по линии боевого соприкосновения. Госдеп считает, что трехдневного прекращения огня на 9 Мая будет недостаточно.