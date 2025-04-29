Алаудинов: ГРУ Украины пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область

Подразделения Вс России, действующие в Сумской области, продолжают показывать высокий темп продвижения, несмотря на попытки украинской армии отвлечь российские силы на других направлениях. Об этом 28 апреля сообщил Апти Алаудинов. По его словам, с учетом активности ВСУ в этом районе освобождение даже одного населенного пункта в Сумской области можно считать значительным достижением.