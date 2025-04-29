Алаудинов: ГРУ Украины пыталось завести силы ВСУ в Белгородскую область

Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Украины ранее весной пыталось завести военных ВСУ в Белгородскую область и понесло большие потери. Об этом во вторник, 29 апреля, рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
— Вначале, когда еще нас сюда перебросили (в район Поповки и Демидовки в Белгородской области — прим. «ВМ»), подразделение ГУР Украины пытались впереди идти, чтобы протащить остальные подразделения, — цитирует его РИА Новости.
Военные из ГУР понесли большие потери и были вынуждены отступить, отметил он.
Также Алаудинов сообщил, что в последнее время диверсанты из 130-го разведывательного батальона ВСУ пытались завести в Белгородскую область группы украинских бойцов, но они были уничтожены.
Подразделения Вс России, действующие в Сумской области, продолжают показывать высокий темп продвижения, несмотря на попытки украинской армии отвлечь российские силы на других направлениях. Об этом 28 апреля сообщил Апти Алаудинов. По его словам, с учетом активности ВСУ в этом районе освобождение даже одного населенного пункта в Сумской области можно считать значительным достижением.