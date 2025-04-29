Дочь Пугачевой внесли в «черный список» в одной из стран ЕС

После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева, мать Кристины Орбакайте, покинула Россию и сделала ряд заявлений, которые негативно сказались на ее популярности в стране. Аналогичные меры ограничения и исключения из эфира применялись к другим артистам, покинувшим Россию и выступившим с критикой. Теперь запрет на въезд в Латвию для Орбакайте стал продолжением тенденции ограничения публичной деятельности российских исполнителей за рубежом.