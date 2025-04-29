Дочь Пугачевой внесли в «черный список» в одной из стран ЕС

Латвия, которая входит в ЕС, считает выступления Орбакайте нежелательными.
Дочь Аллы Пугачевой певицу Кристину Орбакайте внести в список нежелательных для Латвии лиц. Об этом сообщается на одном из латышских сайтов.
«Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте запрещен въезд в Латвию. Министр внутренних дел Рихард Козловскис обосновал решение включить ее в “черный список” на основании опасений служб безопасности», — сообщает сайт Латвийского телевидения.
Вместе с Орбакайте в «черный список» попал музыкант Горан Брегович, уроженец Боснии и Герцеговины. У обоих музыкантов были запланированы концерты, которые должны были состояться в Латвии летом.
После начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева, мать Кристины Орбакайте, покинула Россию и сделала ряд заявлений, которые негативно сказались на ее популярности в стране. Аналогичные меры ограничения и исключения из эфира применялись к другим артистам, покинувшим Россию и выступившим с критикой. Теперь запрет на въезд в Латвию для Орбакайте стал продолжением тенденции ограничения публичной деятельности российских исполнителей за рубежом.