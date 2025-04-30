Улицы Победы: выставки «Известий» — на бульварах, в аэропорту и парках

Можно увидеть на выставке и самих известинских военкоров. Вот они: Евгений Кригер, знаменитый Константин Симонов (автор стихотворения «Жди меня»), а также их трое коллег из других изданий веселятся на привале, в высокой траве. И лишь заметное на втором плане колесо самоходки напоминает, что перед нами вовсе не кадр с пикника. За фотоаппаратом в этот момент стоял Павел Трошкин, еще один классик отечественной журналистики. Увы, ему, в отличие от Симонова и Кригера, не суждено было дожить до Победы: в 1944-м он погиб от рук бандеровцев.