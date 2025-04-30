Календарь на 30 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Акшая Тритья — Индия. Акшая Тритья — один из самых благоприятных дней в индуистском календаре. В 2025 году он выпадает на 30 апреля. Название переводится как «вечное процветание». Считается, что все, начатое в этот день, принесет успех, богатство и гармонию. Индийцы покупают золото, устраивают свадьбы, запускают новые бизнесы или хотя бы чистят дом, чтобы привлечь энергию обновления. Храмы переполнены, улицы полны цветочных гирлянд, а на базарах — аншлаг у прилавков с манго и украшениями. Если верить традиции, то сегодня даже мысли о переменах могут сработать как запуск. Так что можно хотя бы заменить заставку на смартфоне.