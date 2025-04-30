«Не люблю фильмы, где одна жестокость и всё плохо»

Второго дедушку Витю я помню таким городским щеголем — он всегда носил шляпу, костюм, галстук. Этому он научился в Польше. Когда началась война, ему было 16 лет. Наши отступали из-под Смоленска, гнали скот к Москве, чтобы немцам не достался, но их догнали. И он попал в плен, его отвезли на трудовые работы в Польшу на судоремонтный завод в Гданьск, тогда это был немецкий Данциг. С тех пор дед ненавидел финнов. Говорил, если смена была немецкая, то хотя бы сигарету мог стрельнуть. Немец подойдет, шоколадку даст, погладит: «У меня такой же сын». А от финна мог только ботинком в лоб получить. И дед работал там до того, как пришли наши в 1944 году. А после освобождения воевал со всеми до 1945-го. Потом тоже приехал в Калининградскую область, сказал: «Я свое отработал» — и устроился в пожарную охрану. А про наших пожарных анекдоты рассказывали. Дело в том, что городок у нас маленький, пожары были редко. Они ничего не делали, но отлично играли в карты в козла (улыбается).