Путин сдержал обещание ветеранам и нарек аэропорт Волгограда «Сталинградом»

В тексте указа отмечается, что решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В соответствии с документом, аэропорту Волгограда присваивается историческое наименование «Сталинград», однако оно не является частью официального наименования объекта и не влечет изменения его установленного названия. Указ вступил в силу в день подписания.