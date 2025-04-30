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Путин сдержал обещание ветеранам и нарек аэропорт Волгограда «Сталинградом»

Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования Сталинград . Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Путин переименовал аэропорт Волгограда.

Президент России Владимир Путин 29 апреля подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В тексте указа отмечается, что решение принято в целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В соответствии с документом, аэропорту Волгограда присваивается историческое наименование «Сталинград», однако оно не является частью официального наименования объекта и не влечет изменения его установленного названия. Указ вступил в силу в день подписания.

Аэропорт Волгограда находится в 15 километрах от центра города в микрорайоне Гумрак. Воздушная гавань имеет одноименное название.

Как сообщало URA.RU ранее, просьба ветеранов Волгоградской области, переданная губернатором региона Андреем Бочаровым, о переименовании аэропорта Волгограда и присвоении ему исторического имени «Сталинград» была поддержана Владимиром Путиным. Он отметил, что подпишет указ, как только вернется в Москву.