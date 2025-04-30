Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян сделала комплимент Стоуну, напомнившему о роли СССР в ВОВ

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT назвала прекрасным американского кинорежиссера Оливера Стоуна за его слова о вкладе советских солдат в победу во Второй мировой войне. Об этом она написала в соцсетях.

Симоньян опубликовала цитату Стоуна, назвав его «прекрасным».

Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT назвала «прекрасным» американского кинорежиссера Оливера Стоуна за его слова о вкладе советских солдат в победу во Второй мировой войне. Об этом она написала в соцсетях.

«Вторая мировая для США — это большая война. Но в ней сражались русские. В ней победили русские. Здесь, на Западе, мы об этом не помним ничего», — процитировала Стоуна Симоньян в своем Telegram-канале, подписав его слова: «Оливер Стоун, прекрасный, на марафоне “Знание. Первые”.

Вопрос о том, кто внес решающий вклад в победу во Второй мировой войне, остается предметом споров между Россией и странами Запада. Согласно опросам, большинство россиян считают СССР главным победителем, а на Западе чаще приписывают ключевую роль США.