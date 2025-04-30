ПСЖ одержал победу над «Арсеналом» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Теперь командам предстоит встретиться повторно: ответный матч пройдёт 7 мая в Париже. В другом полуфинале сойдутся испанская «Барселона» и итальянский «Интер», первая встреча которых состоится 30 апреля в Барселоне, а ответная — 6 мая в Милане.