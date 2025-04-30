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ПСЖ одержал победу над «Арсеналом» в первом полуфинале Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» сделал важный шаг к финалу Лиги чемпионов, обыграв лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 в первом матче полуфинала. Встреча прошла на легендарном стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Источник: Life.ru

Единственный гол на 4-й минуте матча забил Усман Дембеле. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе и не вышел на поле.

Теперь командам предстоит встретиться повторно: ответный матч пройдёт 7 мая в Париже. В другом полуфинале сойдутся испанская «Барселона» и итальянский «Интер», первая встреча которых состоится 30 апреля в Барселоне, а ответная — 6 мая в Милане.

Ранее Life писал, что Сафонов выиграл чемпионат Франции по футболу в составе ПСЖ. Тогда клуб победил в матче с «Анже» со счётом 1:0.