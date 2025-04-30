Вернули должок: Почему участие северокорейцев в освобождении Курщины — исторически справедливо

Удивляться столь тесному военному сотрудничеству России и КНДР не стоит — оно началось не сегодня, вчера или год назад. Бойцы двух государств однажды уже находились по одну сторону баррикад в крупном вооружённом конфликте, но тогда на помощь приходили не к нам, а мы. Более того, во многом благодаря участию в тех событиях недавних победителей Великой Отечественной Северная Корея до сих пор существует и не находится под протекторатом Сеула. Речь идёт о Корейской войне 1950−1953 годов, где Советский Союз, как и сегодня КНДР, принял самое прямое участие.