Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия запретила въезд в республику Орбакайте и музыканту Бреговичу

Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в республику певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM.

Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в республику певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM.

Орбакайте является заслуженной артисткой РФ. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов режиссера Эмира Кустурицы и участию в группе «Бьело дугме».

— Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию. По оценке Службы государственной безопасности, их выступления не соответствуют интересам нацбезопасности страны, — сказано в статье.

У артистов были запланированы концерты в Латвии этим летом, передает РИА Новости.

Юморист Максим Галкин* и Кристина Орбакайте выступили на корпоративе украинских бизнесменов в Праге, организованном в честь дня рождения ребенка. Мероприятие прошло в марте в роскошном заведении. Об этом 17 апреля сообщил Mash.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции России.