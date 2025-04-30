Латвия запретила въезд в республику Орбакайте и музыканту Бреговичу

— Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию. По оценке Службы государственной безопасности, их выступления не соответствуют интересам нацбезопасности страны, — сказано в статье.