Латвия запретила въезд в республику Орбакайте и музыканту Бреговичу

Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в республику певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил портал латвийского радио и телевидения LSM.
Орбакайте является заслуженной артисткой РФ. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в России по авторству музыки для фильмов режиссера Эмира Кустурицы и участию в группе «Бьело дугме».
— Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте и ныне проживающему во Франции музыканту, уроженцу Боснии и Герцеговины, Горану Бреговичу запрещен въезд в Латвию. По оценке Службы государственной безопасности, их выступления не соответствуют интересам нацбезопасности страны, — сказано в статье.
У артистов были запланированы концерты в Латвии этим летом, передает РИА Новости.
Юморист Максим Галкин* и Кристина Орбакайте выступили на корпоративе украинских бизнесменов в Праге, организованном в честь дня рождения ребенка. Мероприятие прошло в марте в роскошном заведении. Об этом 17 апреля сообщил Mash.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции России.