В ГД внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц

«Накануне 1 Мая мы по традиции обращаемся к теме достойной оплаты труда, который сейчас в России явно недооценен. МРОТ — федеральная величина, ежегодно устанавливаемая федеральным законом. И мы, депутаты фракции ЛДПР, ежегодно предлагаем свой размер МРОТ. Труд в России должен оцениваться достойно, поэтому мы считаем, что уровень МРОТ должен быть заметно выше. Кроме того, необходимо законодательно установить нижнюю планку оплаты труда для тех граждан, которые работают в формате неполной занятости. Сегодня, исходя из МРОТ, час стоит примерно 120 рублей, это также крайне низкий показатель», — сказал журналистам Нилов.