Ведущий Кузичев заявил, что его потрясла работоспособность Путина

Анатолий Кузичев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая произвела на него сильное впечатление.
Об этом он рассказал в беседе с актёром Вячеславом Манучаровым в интервью, размещённом на платформе Rutube.
По словам журналиста, встреча состоялась в рамках форума военных корреспондентов, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2022 году, и собрала представителей ведущих медиа. Кузичев отметил, что начало мероприятия немного задержалось, однако, когда президент прибыл, он предложил участникам выбрать удобный формат общения: краткий разговор до следующей встречи или более подробный — уже после полуночи.
Такой подход, по признанию Кузичева, произвёл на него большое впечатление и стал показателем высокой работоспособности и плотного графика главы государства. В итоге участники мероприятия предпочли воспользоваться отведённым для встречи временем.