Ведущий Кузичев заявил, что его потрясла работоспособность Путина

По словам журналиста, встреча состоялась в рамках форума военных корреспондентов, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2022 году, и собрала представителей ведущих медиа. Кузичев отметил, что начало мероприятия немного задержалось, однако, когда президент прибыл, он предложил участникам выбрать удобный формат общения: краткий разговор до следующей встречи или более подробный — уже после полуночи.