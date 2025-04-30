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Ведущий Кузичев заявил, что его потрясла работоспособность Путина

Журналист уточнил, что речь идет о встрече с президентом на форуме военных корреспондентов в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

Анатолий Кузичев, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, поделился впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая произвела на него сильное впечатление.

Об этом он рассказал в беседе с актёром Вячеславом Манучаровым в интервью, размещённом на платформе Rutube.

По словам журналиста, встреча состоялась в рамках форума военных корреспондентов, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2022 году, и собрала представителей ведущих медиа. Кузичев отметил, что начало мероприятия немного задержалось, однако, когда президент прибыл, он предложил участникам выбрать удобный формат общения: краткий разговор до следующей встречи или более подробный — уже после полуночи.

Такой подход, по признанию Кузичева, произвёл на него большое впечатление и стал показателем высокой работоспособности и плотного графика главы государства. В итоге участники мероприятия предпочли воспользоваться отведённым для встречи временем.