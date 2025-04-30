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Раскрыты новые детали о самоубийстве Гитлера и ходе расследования инцидента

ФСБ опубликовала документы о самоубийстве Гитлера в осажденном Берлине.

Источник: Комсомольская правда

Главный немецкий нацист Адольф Гитлер 80 лет назад свел счеты с жизнью. Он умер в осажденном советскими солдатами Берлине. По случаю юбилея Победы, ФСБ обнародовала рассекреченные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера.

Бойцы Красной Армии ворвались в Берлин 21 апреля 1945 года. Через 9 дней начались бои вблизи правительственного квартала, неподалеку от которого скрывался главарь фашистов Адольф Гитлер. Как позже стало известно, именно 30 апреля лидер нацистов покончил с собой. Так же поступила и его жена.

«8 мая 1945 года было готово заключение судебно-медицинского исследования трупа мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру. В том числе эксперты внимательно изучили челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб», — приводятся подробности в материале.

Битва за Берлин стала крупнейшим сражением времен Второй мировой войны. К городу поступило бесчисленное множество войск. KP.RU детально рассказывает о ключевых событиях важнейшей битвы.