Раскрыты новые детали о самоубийстве Гитлера и ходе расследования инцидента

Главный немецкий нацист Адольф Гитлер 80 лет назад свел счеты с жизнью. Он умер в осажденном советскими солдатами Берлине. По случаю юбилея Победы, ФСБ обнародовала рассекреченные документы о самоубийстве Адольфа Гитлера.
Бойцы Красной Армии ворвались в Берлин 21 апреля 1945 года. Через 9 дней начались бои вблизи правительственного квартала, неподалеку от которого скрывался главарь фашистов Адольф Гитлер. Как позже стало известно, именно 30 апреля лидер нацистов покончил с собой. Так же поступила и его жена.
«8 мая 1945 года было готово заключение судебно-медицинского исследования трупа мужчины, предположительно принадлежащего Гитлеру. В том числе эксперты внимательно изучили челюсти с большим количеством искусственных мостиков, коронок и пломб», — приводятся подробности в материале.
Битва за Берлин стала крупнейшим сражением времен Второй мировой войны. К городу поступило бесчисленное множество войск. KP.RU детально рассказывает о ключевых событиях важнейшей битвы.