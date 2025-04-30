Раскрыты новые детали о самоубийстве Гитлера и ходе расследования инцидента

Бойцы Красной Армии ворвались в Берлин 21 апреля 1945 года. Через 9 дней начались бои вблизи правительственного квартала, неподалеку от которого скрывался главарь фашистов Адольф Гитлер. Как позже стало известно, именно 30 апреля лидер нацистов покончил с собой. Так же поступила и его жена.