С 1 мая усилят контроль за должниками. Что изменится в законах

С 1 мая вступают в силу новые требования для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Так, обязательной становится классификация деятельности для тех, кто зарабатывает в Интернете, например блогеров и стримеров. Для них вводятся соответствующие коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Это облегчит проведение налоговых проверок, а также позволит вовремя выявлять должников.
25 мая 2025 года вступает в силу Федеральный закон от 29.05.2024 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об исполнительном производстве”. В частности, дополнена статья 6.1, которая касается ведения банка данных в исполнительном производстве. В ней закреплена обязанность ведения реестра должников по алиментным обязательствам как составной части банка данных. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин.
— В реестр будут включаться сведения о должниках по алиментам. В него попадут люди, привлечённые к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо нетрудоспособных родителей. Сюда же попадут должники, объявленные судебным приставом-исполнителем в розыск, — отметил Юрий Телегин.
В число этих сведений как общедоступных будет включаться дата принятия судебного акта о привлечении должника к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей или родителей.
— Включение сведений в реестр фактически носит декларативный характер, так как не возлагает на должников никаких дополнительных обязанностей. Факт же общедоступности указанной информации сам по себе ничем не побуждает должников к погашению задолженности, — добавил Юрий Телегин.
Кроме того, для получения актуальной информации о трудоустройстве должника Федеральная служба судебных приставов может запрашивать в автоматическом режиме сведения у органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и других организаций. Делать это можно с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
— База должников по алиментам позволит быстрее находить злостных неплательщиков, а также отслеживать их доходы и место работы. Информация в реестре будет храниться до того момента, пока должник полностью не выполнит все свои обязательства, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Сведения о должниках, опубликованные на сайте Федеральной службы судебных приставов, сможет получить любое заинтересованное лицо, например органы опеки, прокуратура и, конечно, работодатель.
— После того как долг будет оплачен, сведения из реестра удалят в течение суток, — добавила Елена Кузнецова.
Кроме того, с 15 мая начнут действовать запреты на переводы с карты на карту и новые лимиты на переводы. Банки обязаны разработать документы о порядке реализации мероприятий, которые позволят исключить заключение кредитных договоров без согласия клиента. Теперь вместо блокировки банковских карт кредитные организации смогут вводить лимиты на переводы до 100 тысяч рублей в месяц. Это можно будет сделать, если данные отправителя содержатся в базе Центробанка о клиентах, замеченных в подозрительных операциях, но против которых не возбуждено уголовное дело. Это поможет обезопасить людей, чьи данные были скомпрометированы и использованы мошенниками.