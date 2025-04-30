С 1 мая усилят контроль за должниками. Что изменится в законах

Кроме того, с 15 мая начнут действовать запреты на переводы с карты на карту и новые лимиты на переводы. Банки обязаны разработать документы о порядке реализации мероприятий, которые позволят исключить заключение кредитных договоров без согласия клиента. Теперь вместо блокировки банковских карт кредитные организации смогут вводить лимиты на переводы до 100 тысяч рублей в месяц. Это можно будет сделать, если данные отправителя содержатся в базе Центробанка о клиентах, замеченных в подозрительных операциях, но против которых не возбуждено уголовное дело. Это поможет обезопасить людей, чьи данные были скомпрометированы и использованы мошенниками.